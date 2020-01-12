تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة الفنان البحريني علي العرير

توفي اليوم الفنان البحريني الكبير علي الغرير عن عمرٍ يناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية.





ويعد الغرير الذي اشتهر بلقب "طفاشوه" من أشهر الممثّلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #علي_الغرير، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





أمس تنعاه واليوم ننعاك..💔

#علي_الغرير





لاحول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون





الله يرحمه والله أحزنني الخبر





وداعًا يامن رسم البسمة في كل بيت بحريني 🇧🇭