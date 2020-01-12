استشاري علاقات اجتماعية: نفسك أمانة عندك حاول ترضيها وتطورها.. فيديو

قالت إنجى شوقى استشارى العلاقات الاجتماعية، إن معظمنا يتعامل مع كل الناس فى المجتمع بحب ، لافتة الى ان نسبة كبيرة لا تستطع ان ترى نفسها جيدا من الداخل وبالتالي لا يمتلكون المقدرة الكافية لحب الذات.





وأضافت إنجى شوقى خلال حوارها ببرنامج " in box " المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن حب النفس شئ طبيعى وصحى جدا ولابد منه ، مؤكدة أن "نفسك امانه عندك شوفها قدامك وحاول ترضيها وتخيل أن فى واحد تانى فى حياتك حاول تشتغل عليه تطوره وتنمية".





وأشارت استشارى العلاقات الاجتماعية، الى اننا تعلمنا الحب دايما من الخارج ، مضيفة ان الحب يبدأ من الداخل، مشيرة إلى أن "ربنا لما فرض علينا الذكاء جعلها نسبة من اللى عندك" وبالتالي فاقد الشئ لا يعطيه، كذلك الحب لابد وان يكون فائض لتستطيع أن تحب نفسك ومن حولك معًا.





وتابعت استشارى العلاقات الاجتماعية، أن الحب ايضا فائض وكل ما زادت المحبة للنفس كل ما أعطيت حب لمن حولك أكثر، مؤكدة أن الشمس جسم مضئ كلما أضاءت لنفسها فهى أضاءت لكل الكواكب .



