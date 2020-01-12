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محافظات

بعد رفع الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي في المنيا

الأحد 12/يناير/2020 - 05:14 م
رفع الكثبان الرملية
رفع الكثبان الرملية
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ايمن رياض
قامت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا برئاسة العقيد محمد صلاح ابو كريشة رئيس المركز وبدر سيد رئيس الوحدة القروية نزلة اسمنت بأعمال رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية بلنصورة والطريق الصحراوي الغربي .

وقال رئيس المركز إن هذه الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادى وقوع أي حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ اللواء أسامه القاضي باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة شملت شارع الجمهورية وبورسعيد ومصطفى عبد الرازق، حيث تم تنفيذ 1760 إزالة إدارية وتحرير 47 محضر إشغال طريق ومخالفتين رخصة بيئة و 3 محاضر إدارة منشآت بدون ترخيص.
بعد رفع الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي في المنيا
بعد رفع الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي في المنيا
بعد رفع الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق بلنصورة - الصحراوي الغربي في المنيا
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