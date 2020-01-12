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توك شو

أسباب اختيار سلطان عُمان الجديد في "صباح البلد" .. غدا

الأحد 12/يناير/2020 - 07:51 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يقدم برنامج «صباح البلد» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» غدا الاثنين الجولة الأسبوعية الإخبارية العربية والدولية، وتتناول هذه النشرة التي تقدمها الإعلامية رشا مجدي كيفية اختيار سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق .

كما تتطرق الجولة إلى أزمة تشكيل الحكومة التونسية بعد رفض البرلمان هناك منح الثقة للحكومة المدعومة من جماعة النهضة ، علاوة على السخط الدولي والمحلي من النظام الإيراني بعد اعترافه بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ .

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

ويستعرض أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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