إبراهيم نور الدين.. الانضباط تواجه المشاغبين وعبد الفتاح برئ وهذه حكايتي مع السحر.. فيديو وصور

واجه الحكام بعد انتهاء 12 جولة فى الدورى الممتاز هجوما ضاريا على مستوى الأداء التحكيمي فى الموسم الجاري ما تسبب فى خروج هوجة من البيانات من قبل مسئولى الأندية اعتراضا على الأخطاء الصادرة ويرون أنها تؤثر على مسيرتهم فى ترتيب الجدول.





اتحاد الكرة من جانبه تمسك بدعم ومساندة قضاة الملاعب فى محاولة منه لإيقاف المد الهجومى الصادر من جانب أندية الدورى بالتزامن مع الإعلان عن ترتيب البيت التحكيمي من الداخل والعمل على إصلاح الأخطاء الصادرة فى وقت سابق من جولات المسابقة المحلية.





صدى البلد حاور الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعد تصدره ترتيب القائمة الدولية للحكام مؤخرا..





كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن كواليس براءة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق من أزمة إيقاف جهاد جريشة، موضحا أن جمال الغندور يعتبر سيد 3 قارات وأدار مباريات ضمن منافساتها وقال خلال ندوة "صدى البلد": إن جهاد جريشة كان موقوفا قبل استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا صيف العام الجاري وكان عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق مسئولا فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام دول شمال أفريقيا فلماذا لم يشارك فى استبعاده وعدم إشراكه ضمن حكام الكان؟





تابع: ليس دفاعا عن عصام عبدالفتاح لكنه دعم التحكيم وفى عهده شارك أحمد الغندور فى إدارة إحدى البطولات وأمين عمر فى عدة بطولات وإبراهيم نور الدين ومحمد معروف ويوسف البساطي ومحمود أبو الرجال من المساعدين أيضا وعن أفضل حكم فى الدورى المصري فى الوقت الراهن قال : الثنائى أحمد الغندور ومحمد معروف الأفضل فى الدورى المحلي، مشيرا إلى أن مثله الأعلى عالميا ومحليا جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالي.





وأضاف: جمال الغندور يعتبر سيد 3 قارات حيث أدار مباريات فى كأس أمم أوروبا عام 2002 وأمم آسيا وأمم إفريقيا وهو الوحيد الذى أدار فى 3 قارات كما أدار مباراتين فى قارة أمريكا الجنوبية واحترف فى دول الخليج .





وعلق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، على غزو الحكام الأجانب للدورى المصري خلال الموسم الماضى وقرار جمال الغندور الرئيس الحالى للجنة الحكام بعدم استقدام العناصر الخارجية وقال: فى عز ما كان فيه تحكيم أجنبي بالدورى المصري شارك الحكام المصريون وعددهم 3 ساحة ومثلهم مساعدين فى إدارة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت فى مصر صيف العام الماضى أى نصف القائمة الدولية ولو فيه واحد فينا عنده عدم ثقة فى نفسه مكانش هيتم اختياره.





وأكد إبراهيم نور الدين أن الثقة لم تهتز فى الحكام المصريين ولابد ان نتقبل اى شئ واوقات كان فيه لاعبين من فلسطين وسوريا وشمال افريقيا وطالما فيه لاعبين اجانب بالدوري المحلي يبقى فيه حكام اجانب لافتا إلى أن الحكام المصريين فى 2014 قاموا بادارة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك بعد 18 عاما غياب للتحكيم المصري عن مباريات القمة بين القطبين مشددا على أنه لا يشجع على إستقدام الحكم الاجنبي فى الدورى المصري، موضحا ان كل وقت له ظروفه ولا يمكن أن يقال أن عناصر التحكيم المصرية ليست على المستوى المطلوب.





ولفت إلى أن تقنية الفيديو تساهم فى تقليل الأخطاء التحكيمية وتساعد فى إظهار الحقيقة ولا يوجد عدد معين للجوء إلى تقنية الفيديو كى تصل إلى تحقيق العدالة داخل المستطيل الأخضر نافيا ما تردد حول تحديد 3 حالات فقط لتفعيل تقنية الفيديو فى مباريات المسابقة المحلية، مشددا على أنه سيتم اللجوء إليه فى الحالات المؤثرة داخل الملعب فقط.





وتابع "نور الدين": "مفيش أى حد من الجهاز الفنى واللاعبين وفقا للقانون له الحق فى طلب اللجوء الى تقنية الفيديو ولى زملاء فى تقنية الفيديو وفى الحالات التى بها شك يقول لك فيها شك أو أن زميلك أيضا يطلب منك تروح بنفسك تشوف"، موضحا أن هناك كورسات سيخضع لها الحكام من أجل تفعيل تقنية الفيديو فى مباريات المسابقات المحلية مشددا على أن القرار الحاسم فى النهاية سيعود إلى حكم الساحة فقط، وتقنية الفيديو عامل مساعد؛ من أجل تقليل الاخطاء فى مباريات المسابقات المختلفة، وتحقيق العدالة.





وقال إبراهيم نور الدين: أنا وشى مش حلو على حد اللى بشوفوا بحسبه واللى له حق بياخذه وأنا أتعامل بضميرى أما المكسب والخسارة دى بتاعت ربنا مش بتاعتنا.. إزاى أنا وشى وحش على الزمالك وكسب فى مباراة طنطا بالدورى الموسم الحالى فى آخر 10 دقائق، لافتا إلى أنه يتعامل مع ضميره فقط مشيرا إلى أنه شارك خلال الموسم الجاري وقام بإدارة مباراتين فى إفريقيا جاء آخرها بين بطل بنين وبطل الكونغو، مشيرا إلى أنه يلتزم بكل التكليفات التى تأتي إليه لإدارة اية مباريات سواء محلية أو إفريقية.





وأضاف: لا يوجد مجال داخل الملعب للعواطف وأنا أصدقائى من لاعبى الأهلى والزمالك القدامى والحاليين وخارج المستطيل الأخضر نحن جميعا أصدقاء وإخوة مؤكدا أنه من غير المقبول أن أصافح باسم مرسي وهو صديق وألعب كرة خماسية مثله مثل اللاعبين فى كافة الأندية فى مناسبة ما وفى داخل الملعب أشيح بوجهى بعيدا عنه مشيرا إلى أن وقوفه على الكرة تم قبل قيام رمضان صبحى لاعب النادى الأهلي بذلك الأمر بـ 3 شهور وأوضحت ذلك مرارا لكن هناك من يتربص بى وقام بإظهار الصورة مجددا عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بغرض الإثارة والتشويش على مسيرته التحكيمية.





وأشار إلى أن المباراة التى لا ينساها هى قمة الأهلى والزمالك فى عام 2014 والتى قام بإدارتها وتم احتساب ركلة جزاء للزمالك أهدرها محمود فتح الله وأيضا أحرز الفارس الأبيض هدفا فى نفسه وتعتبر من المباريات التى لا تمحى من الذاكرة موضحا أن المحكمات لا تقل مستوى عن زملائهن الرجال ويحصلن على جرعة تدريبية وتثقيفية ولو طلب منى أن أكون حكما رابعا ضمن أى طاقم نسائى لتمثيل مصر ليس لدى أي مانع فى ذلك منوها إلى أن تجربة المحكمات سوف تنجح فى مصر وهى نجحت فى الخارج فلماذا لا تنجح؟ وهناك اثنان من محكمات أتابعهما و تطوران من مستواهما وهما نور سمير من القاهرة وشاهندة من الإسكندرية ومن المساعدات يارا ومنى عطالله لافتا إلى أنهن قادرات على المشاركة فى إدارة مباريات بالدورى الممتاز فى المستقبل.





وعلق إبراهيم نور الدين على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب التطاول على الحكام إضافة إلى تجربة انتخاب حكم فى مجلس إدارة الجبلاية





وقال : في ناس أعصابها تعبانة مش بتستحمل الالتزام من عناصر المنظومة الرياضية ولجنة الانضباط فى الجبلاية بتواجه التجاوزات الصادرة منها بشكل قوى وحاسم مشددا على أن لائحة العقوبات معروفة لدى الأندية التى تواجه الاعتراض أو التطاول أو التجاوز على الحكام ووفقا للائحة لجنة الانضباط تصدر عقوباتها ضد المشاغبين من عناصر المنظومة الرياضية.





وعن تجربة عصام عبدالفتاح فى عضوية اتحاد الكرة قال: ده حق مكتسب ولن نتنازل عنه فى المستقبل والتحكيم شيء فنى جدا ويحتاج إلى حكم داخل مجلس الإدارة باعتباره مكسبا له ينقل له الصورة كاملة وكنا نتمنى كنوع من التطوير أننا مش عايزين 3 حكام يدخلوا قصاد بعض مشددا على وجوبية الإجماع من أسرة التحكيم على حكم واحد فقط للنجاح فى أي انتخابات، لافتا إلى أنه من الصعب جدا أن يكون 2 حكام أعضاء فى أى مجلس إدارة للجبلاية.





وروى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين تفاصيل تعرضه إلى السحر خلال مشاركته فى إدارة مباريات فى القارة الإفريقية إلى جانب قيامه برش المياه فى إحدى مباريات الدورى الممتاز وقال : فى إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز قمت بالحصول على زجاجة مياه من أحد المسئولين عن الأمن فى الاستاد وخلال قيامى بمعاينة الملعب كان لاعبو الفريقين يجرون عملية الإحماء فخشيت الدخول للاطمئنان على قانونية الملعب كى لا أتعرض إلى الإصطدام لافتا إلى أنه فضل المعاينة من الخارج منوها إلى أن أحد المصورين التقط لى صورة وأنا أقوم بمعاينة الملعب من الخارج وفى يدى زجاجة مياه مغلقة ولم أقم بفتحها على الإطلاق أو رش أى قطرات مياه منها، منوها إلى أنه تم استغلال اللقطة التليفزيونية على أنه يقوم برش مياه على سبيل السحر على غير الحقيقة مشيرا إلى أنه فى أثناء مشاركته فى إدارة مباريات إفريقيا شاهد أشياء غريبة داخل الملاعب لكنه لم يتعرض على الإطلاق إلى نوعية من أعمال السحر والشعوذة.





واستطرد قائلا : القائمة الدولية كانت فى السابق بالأقدمية التى كانت آخرها فى عام 2014 والتى تحتاج فى مسيرة أى حكم إلى المرور بالتدرج فى المشاركة بإدارة المباريات فى الناشئين والقسم الثالث والثانى والممتاز ثم فى إفريقيا على مستوى الأندية والمنتخبات والذى يعتبر مشوار طويل للحكم خارج مصر دوليا من أجل الوصول إلى مشاركته فى إدارة منافسات أمم إفريقيا مضيفا أن رموز التحكيم سمير عثمان وفهيم عمر وحمدى شعبان وياسر عبد الرؤوف الأربعة خرجوا من القائمة الدولية وبعدها بدأ نظام الأقدمية يتلاشى وظل محمد فاروق رقم واحد فى القائمة الدولية ثم جهاد جريشة وبعده محمود عاشور والرابع ابراهيم نور الدين ومحمود البنا خامسا ومحمد الحنفى سادسا ومحمد معروف سابعا.





وأوضح أنه حينما تقاعد الحكم الدولي محمد فاروق رقم واحد من القائمة الدولية دخل بدلا منه جهاد جريشة والحظ لم يحالف محمود عاشور فى عام 2015 ولم يوفق فى الاختبار البدني وخرج من القائمة الدولية، لافتا إلى أن الثنائى محمد فاروق ومحمود عاشور خرجا من القائمة الدولية ودخل بدلا منهم جهاد جريشة فى المركز الأول وابراهيم نور الدين ثانيا وأردف : حينما كنت رقم 4 فى ترتيب القائمة الدولية تم الاستعانة بى لإدارة مباراة الأهلي والزمالك واختيارى فى ذلك التوقيت يعتبر شهادة من الجميع أننى الحكم المميز فى جيلي ولم أطلب أن أكون رقم واحد فى القائمة الدولية بفضل التقييم الفنى والتزمت بترتيب القائمة الدولية، مشددا على أن نظام الأقدمية فى القائمة الدولية لم يظلمه.





ولفت إلى أنه فى عام 2017 كان عنده سوء تقدير والأخطاء كانت تحدث فى المباريات التى قام بإدارتها وعاد في ترتيب القائمة الدولية من رقم 2 إلى رقم 6 فى التقييم الفني عند الاستفسار علم أن الترتيب فى القائمة الدولية يأتى بفضل التقييم الفنى، موضحا أنه بعدها اجتهد وكان الأفضل توفيقا وحصل فى الموسم الماضى على لقب أفضل حكم من خلال التقييم الفنى.





وسلط الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، الضوء على عدم إدارة حكم مصرى نهائى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر صيف العام الماضي وقال : تم استدعائي للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر العام الماضي بعد عدم استكمال اثنين من زملائى المصريين فى المعسكر الذى يسبق بطولة الكان وأحدهما تعرض إلى إصابة لا إرادية وتم استدعائى إلى بطولة أمم إفريقيا وبعدها حضر جهاد جريشة معنا وكنا سعداء بوجود 3 حكام فى البطولة الإفريقية وكنت موفقا فى المباراة التى قمت بإدارتها فى بطولة الكان.





وعن عدم إدارة حكم مصرى فى نهائى الكان قال: جهاد جريشة كان بيدير قبلها بأيام نهائى فى دورى أبطال أفريقيا ومن سوء حظ الحكم المصريين أن جهاد جريشة الحكم الدولى الأول فى مصر والذى شرفنا فى مونديال روسيا 2019 لم يشارك فى إدارة نهائى البطولة القارية، لافتا إلى أنه فى حالة عدم إدارة جهاد جريشة نهائى دورى الأبطال الإفريقي كان المرشح الأول لإدارة نهائى الكان.



