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أماني الخياط تفضح قيادات الإخوان وتكشف عن رأس مثلث الجماعة الإرهابية في الخارج

الأحد 12/يناير/2020 - 09:36 م
الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الإعلامية أماني الخياط عن رأس المثلث لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وهو مدحت الحداد في تركيا، موضحة أن إبراهيم منير وعزام التميمي هما الطرف الأساسي في بريطانيا.

وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن إبراهيم الزيات في ألمانيا هو رأس المثلث في ألمانيا، مؤكدة أن حفظ هذه الأسماء مهم جدا خاصة أنهم قيادات التنظيم في الخارج.

وأضافت أماني الخياط إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى إضعاف الدولة المصرية بتحالفها مع عناصر الإرهاب الدولي.

وأوضحت أماني الخياط أن اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا الشعار الأساسي له هو علم تركيا لهدف نزع الهوية المصرية، نضيفة أن وصف الشعار هو العلم التركي فوق والعلم المصري من الجانبين.

وأِشارت إلى أن رئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا هو مدحت الحداد، ونائبه هو السيد العزبي، وأمين الصندوق مختار العشري، موضحة أن الهدف الأساسي هو إدارة المحفظة المالية للتنظيم الإرهابي، والدعم المالي لكل التوجهات ضد مصر.
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