أماني الخياط تفضح قيادات الإخوان وتكشف عن رأس مثلث الجماعة الإرهابية في الخارج

كشفت الإعلامية أماني الخياط عن رأس المثلث لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وهو مدحت الحداد في تركيا، موضحة أن إبراهيم منير وعزام التميمي هما الطرف الأساسي في بريطانيا.





وقالت أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن إبراهيم الزيات في ألمانيا هو رأس المثلث في ألمانيا، مؤكدة أن حفظ هذه الأسماء مهم جدا خاصة أنهم قيادات التنظيم في الخارج.





وأضافت أماني الخياط إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى إضعاف الدولة المصرية بتحالفها مع عناصر الإرهاب الدولي.





وأوضحت أماني الخياط أن اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا الشعار الأساسي له هو علم تركيا لهدف نزع الهوية المصرية، نضيفة أن وصف الشعار هو العلم التركي فوق والعلم المصري من الجانبين.



