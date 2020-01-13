علي السيد يوضح دلالات حديث رئيس البرلمان الليبي أمام النواب المصري

كشف الكاتب الصحفي علي السيد دلالات حديث رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمام مجلس النواب المصري.



وأضاف على السيد خلال لقائه في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن حضور رئيس البرلمان الليبي الجلسة العامة في البرلمان المصري بجوار علي عبد العال دليل واضح على عمق العلاقات بين البلدين.



وأوضح على السيد أن المصير واحد واي تهديد للدولة اللبية هو تهديد لمصر، مؤكدا أن الجلسة كانت واضحة وهو في حال اي تدخل أجنبي بالاخص تركيا البرلمان الليبي يطلب استدعاء القوات المصرية بالتدخل، لان مصر هي المعنية بالازمة الليبية .



وأشار على السيد إلى أن القوات المسلحة اللبية هي حصن الأمان لتنفيذ اي اتفاقية ووحدتها تحقق مصلحة الشعب، مشددا علي توحيد الجيش الليبي، ونزع الأسلحة من المليشيات ضرورة حتمية وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الاتفاق السياسي.



ولفت على السيد إلى أنه لابد من منع اي تدخل اجنبي للدولة اللبية، وتصريحات أردوغان كلها تدل علي الدخول الي ليبيا، مؤكدا أن مصر رفضت هذا التدخل التركي الي الأراضي الليبية.

