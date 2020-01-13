ذئب يهجم على شاب ويتركه في حالة حرجة.. فيديو

"أخر خدمة الغز علقة" تلك الجملة تصف تمامًا حال عبد الرحمن العنزي الشاب الذي يكرس وقته ومجهوده لتربية الذئاب في المملكة العربية السعودية، حيث هاجمه أحد الذئاب الذي يقوم بتربيته.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"عبد ارحمن" يتعرض لهجوم من قبل ذئب ويقوم بتمزيق ذراعه، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.



ويظهر في مقطع الفيديو "العنزي" وهو يقوم بإدخال أحد الذئاب التي يربيها إلى القفص، ولكن الذئب كان يرفض الدخول إلى القفص، فيثور عليه ويغرس أنيابه في ذراعه.



ولم يجد الشاب سبيلًا للتخلص من الأنياب المغروسة في ذراعه إلا بالاستعانة بذئب آخر مفترس ليهاجم الذئب الآخر، وبالفعل نجحت خطته وهم بالفرار، مصابًا بجروح غائرة في يده.

