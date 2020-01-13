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رياضة

الدوري السعودي .. أهلي جدة يستضيف أبها في مباراة تصحيح المسار

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تختتم الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، اليوم الاثنين ، عندما يستضيف أهلي جدة نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يبحث أصحاب الأرض عن انتصار يصحح المسار، فيما يأمل الضيوف مواصلة انتفاضة أثمرت 4 انتصارات متتالية.

وبعد أن فقد المركز الثالث خلال المرحلة الماضية بخسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف، بات فريق الأهلي مهددًا أيضًا بالتراجع إلى المركز السابع حال خسارته أمام أبها، في وقت من المنتظر أن يزج السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق بالألماني ماركو مارين الوافد الجديد في الانتقالات الشتوية.

ويملك الأهلي في رصيده 23 نقطة، ربما تبعده عن المنافسة على الصدارة، ولكن أخضر جدة سيحال الإبقاء على فرصه في اللحاق بالمقدمة خلال مواجهات الدور الثاني، بينما أرسل فريق أبها إشارات تحذيرية إلى المنافسين، بعد أن حقق نتائج إيجابية في الموسم الأول من صعوده إلى الدوري الممتاز.

وتمكن الفريق الأبهاوي من جمع 23 نقطة هو الآخر، سيكون بمقدوره على إثرها إنهاء المرحلة الـ14 في المركز الثالث رفقة الرائد شريطة تحقيقه الفوز في مواجهته المرتقبة بالأهلي.
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