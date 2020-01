Toy Story4y يحصد أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل Critics Choice

فاز الفيلم العالمي الشهير "Toy Story 4" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز Critics' Choice في دورته الـ 25 لعام 2020.



وتنافس على الجائزة 6 أفلام مختلفة وهي: "Abominable" و"Frozen 2" و"How to Train Your Dragon: The Hidden world" و"I Lost my body" و"Missing Link" و"Toy Story".



وتوافد عدد من النجوم العالميين، على حفل توزيع جوائز Critics Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، والذي يقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.



وحضر الحفل كل من الفنان روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.