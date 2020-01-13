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أخبار العالم

انطلاق جلسة المباحثات بين حفتر والسراج في روسيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بانطلاق جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينجوف، قوله إن "المحادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

ودعا السرّاج الليبيّين إلى "طيّ صفحة الماضي"، وقال في خطاب متلفز "أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في المنطقة الغربية من البلاد التي تضم طرابلس، اعتبارا من ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، وكذلك فعلت الميليشيات الموالية للسراج، استجابة لجهود دولية.

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