AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميخائيل الفائز بالمركز الأول بجوائز ساويرس يروي كيف شارك بنصه المسرحي "فيديو"

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:32 م
ميخائيل وجيه
ميخائيل وجيه
Advertisements
آيات أحمد
قال ميخائيل وجيه، الفائز بالمركز الأول بجوائز ساويرس، إنه قدم فى الجائزة فى عام 2016م بنص مسرحى كتبه بنفسه وتم تعديله وفقًا لتعليمات المسابقة لكى يشارك بها.

وأضاف ميخائيل وجيه ، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه فى تلك المرة قدم للمشاركة فى المسابقة ببنص مسرحى، مشيرًا إلى ان خبرته فى السينما مازالت ضئيلة حتى الان.

وتابع أنه كتب نصا مسرحيا خصيصًا للاشتراك فى المسابقة، موضحًا أنه حصل على المركز الاول فى المسابقة من خلال مشاركته بالنص المسرحى "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي.

وأقيم مساء الجمعة العاشر من يناير، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية في دار الأوبرا المصرية بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.

وحضر حفل توزيع الجوائز كل من يسرا ولبلبة ومحمود حميدة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل نص مسرحي

محمد عبدالله ونهلة كرم يحصدان المركز الثاني فرع الرواية شباب الأدباء

الفندي وخميس يفوزان بالمركز الثاني في جائزة ساويرس للمجموعة القصصية

يسرا ولبلبة ومحمود حميدة في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية.. صور

ننشر جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية فى دورتها الخامسة عشر

ترشيحاتنا

جو غير مستقر.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الاثنين 13 - 1 - 2020.. فيديو

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30

5 اعترافات جريئة لـ مديحة كامل في ذكرى رحيلها

حمد بن جاسم يكشف سر زيارة تميم لـ إيران

ابن عم إيهاب توفيق يكشف سبب وفاة والد الفنان الكبير..فيديو

قتلته لإحرق قلب والدته .. ربة منزل تقتل طفلا وتخفيه في حقيبة سفر بسوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

المتحف الكبير يستقبل 202 قطعة آثار قادمة من التحرير والهرم.. صور

تعرف على السعر الخيالى لـ بورش 911 تيربو S.. صور