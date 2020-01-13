ميخائيل الفائز بالمركز الأول بجوائز ساويرس يروي كيف شارك بنصه المسرحي "فيديو"

قال ميخائيل وجيه، الفائز بالمركز الأول بجوائز ساويرس، إنه قدم فى الجائزة فى عام 2016م بنص مسرحى كتبه بنفسه وتم تعديله وفقًا لتعليمات المسابقة لكى يشارك بها.



وأضاف ميخائيل وجيه ، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أنه فى تلك المرة قدم للمشاركة فى المسابقة ببنص مسرحى، مشيرًا إلى ان خبرته فى السينما مازالت ضئيلة حتى الان.



وتابع أنه كتب نصا مسرحيا خصيصًا للاشتراك فى المسابقة، موضحًا أنه حصل على المركز الاول فى المسابقة من خلال مشاركته بالنص المسرحى "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي.



وأقيم مساء الجمعة العاشر من يناير، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة عشر لجائزة ساويرس الثقافية في دار الأوبرا المصرية بحضور عشرات المثقفين والكتاب والفنانين.



وحضر حفل توزيع الجوائز كل من يسرا ولبلبة ومحمود حميدة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك، وأحمد القرملاوي، والدكتور عماد أبوغازي، وغيرهم.