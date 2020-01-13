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تعليم

التعليم العالي تستعد لتنظيم مسابقة جديدة بين مدارس المتفوقين

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:11 م
وزار التربية والتعليم
وزار التربية والتعليم
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قســــم التعليم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنها تستعد حاليا لتنظيم مسابقة القمر الصناعي الكان سات بين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التعليم العالي ، إلى أنه سيتم الاعلان عن تفاصيل هذه المسابقة قريبا.

وكان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ترأس أمس الأحد الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، أكد د. عبد الغفار حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أن مصر ستقدم كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، موضحًا أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث فى هذا المجال.
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