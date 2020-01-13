غرفة عمليات «ثورة أمهات مصر» تعلن أبرز ما رصدته في ثاني أيام امتحانات التابلت

أصدر ائتلاف "ثورة أمهات مصر"، بيانا إعلاميا كشف عن ما رصدته اليوم غرفة متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالائتلاف.





وقال الائتلاف إن غرفة المتابعة تلقت اليوم شكاوى عدة من الطلاب أكدت وجود صعوبة في أسئلة القطعة تحديدًا.





وأوضح أنه بشكل عام بعض الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة الإنجليزية كانت بعض أسئلته تعجيزية وفوق مستوى الطالب المتوسط.





وأشار ائتلاف ثورة أمهات مصر، إلى أن غرفة المتابعة رصدت وجود نموذجين مختلفين لامتحان اللغة الإنجليزية الإلكتروني، أحدهما أسهل من الآخر فى تدرج مستوى الأسئلة.



