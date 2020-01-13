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تعليم

غرفة عمليات «ثورة أمهات مصر» تعلن أبرز ما رصدته في ثاني أيام امتحانات التابلت

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:25 م
وزار التربية والتعليم
وزار التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر ائتلاف "ثورة أمهات مصر"، بيانا إعلاميا كشف عن ما رصدته اليوم غرفة متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالائتلاف.

وقال الائتلاف إن غرفة المتابعة تلقت اليوم شكاوى عدة من الطلاب أكدت وجود صعوبة في أسئلة القطعة تحديدًا.

وأوضح أنه بشكل عام بعض الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة الإنجليزية كانت بعض أسئلته تعجيزية وفوق مستوى الطالب المتوسط.

وأشار ائتلاف ثورة أمهات مصر، إلى أن غرفة المتابعة رصدت وجود نموذجين مختلفين لامتحان اللغة الإنجليزية الإلكتروني، أحدهما أسهل من الآخر فى تدرج مستوى الأسئلة.

ولفت إلى أنه رصدت الغرفة شكاوى عديدة من إعاقة سير الامتحانات الالكترونية اليوم، حيث تمثلت فى انقطاع الشبكات لبعض الوقت و عدم قدرة بعض الطلاب من الدخول لمنصة الامتحانات ، فعلى سبيل تلقت الغرفة شكوى من انقطاع اتصال الشبكات بمدرسة الزهور بنات الإسماعيلية لمدة نصف ساعة ، كما تم تحويل طلاب مدرسة الأندلس الخاصة الجيزة من الكترونى إلى ورقى لعدم تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان
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