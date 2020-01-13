هذه الأفلام المنافسة على جائزة افضل سيناريو أصلي في الأوسكار

خرجت الى النور ترشيحات جائزة افضل سيناريو اصلي لحفل توزيع جوائز الاوسكار في نسخته الـ92، والتي شملت 5 افلام وهي :
Knives out
Marriage story
1917
Once upon a time in Hollywood
Paratise
وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.
واشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.
Knives out
Marriage story
1917
Once upon a time in Hollywood
Paratise
وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.
واشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.