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رياضة

المصري البورسعيدي يفاوض مصر المقاصة لضم ميدو جابر

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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نور عادل
بدأ نادي المصري البورسعيدي في التفاوض مع إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول ميدو جابر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، من إدارة الفريق البورسعيدي التعاقد مع ميدو جابر لدعم خط هجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد إيهاب جلال أنه على علم بامكانيات ميدو جابر وأنه سيحتاج إلى خدماته داخل الفريق.

وينافس المصري البورسعيدي في ثلاث بطولات هذا الموسم الدوري الممتاز والكأس وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، خلف فريق بيراميدز.
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