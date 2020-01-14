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أخبار العالم

مايك بومبيو: الإدارة الأمريكية لا زالت تنظر إدراج الإخوان جماعة إرهابية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:47 ص
قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "استمرار نظر الإدارة الأمريكية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، كجماعة إرهابية".

وقال مايك بومبيو، في تصريحات صحفية: "أعلم أن هناك خطرا حقيقيا من جماعة الإخوان المسلمين في العديد من الدول في الشرق الأوسط، وعلينا القيام بدورنا، ونأمل في مشاركة الأصدقاء الأوروبيين".

وتذكر بومبيو الطلب الذي تقدم به مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عام 2015 إلى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

وأضاف بومبيو: "كنت من بين 8 أعضاء في الكونجرس قاموا برعاية تشريع يطلب من الإدارة السابقة تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية".

وشهد الكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية توصيات عديدة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
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