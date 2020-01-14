AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:12 م
وكيل مديرية التربية
وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
استقبل يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدا صينيًّـا برئاسة لي شين Li Xin من كبار مسئولي التعليم بمدينة شنغهاي بالصين، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد "الديب"، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتعليم واهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم المصري فيما يخص مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، وكذلك تطوير المرحلة الثانوية من نظام الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية، والنهوض بمستوى تفكير الطلاب والبعد عن التلقين والحفظ.

وأشار إلى وجود اللغة الصينية كلغة ثانية لبعض طلاب الثانوية العامة وسيتم بحث سبل التعاون مع معهد كونفوشيوس بالإسكندرية، لتدريب بعض المعلمين على اللغة الصينية.

وتحدث "الديب"، عن السلم التعليمي المصري ونوعيات التعليم العام والفني واستحداث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فكرة المدارس التكنولوجية ليخطو بالتعليم الفني بقفزات نوعية نحو المزيد من التطوير والإصلاح.

من جانبه تحدث "لي شين"، عن عراقة الشعبين المصري والصيني و اهتمام الصين بالتعليم في خطتها 2020 - 2035، مشيرا إلى أنه دائما ما تحصل شنغهاي على المراكز المتقدمة بين مدن الصين، والتركيز الشديد على مرحلة رياض الأطفال بوجود 1500 مدرسة من أصل 3400 مدرسة لجميع مراحل التعليم بالمدينة.
تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور
تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور
تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور
تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور
تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد جامعة جينان الصينية في ضيافة ألسن عين شمس

طارق شوقي يلتقي سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون وعرض تجربة بلاده

إلى أين وصلت جامعة القاهرة في تعاونها مع الجامعات العالمية عام 2019؟

الوكيل: حجم التجارة بين مصر والصين سيزيد بنسبة 24% خلال العام 2020

رئيس جامعة الإسكندرية يناقش مع تعليم شنغهاي سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

تعليق صادم من نيشان على واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم

المرسي أبو العباس.. قصة الإمام الصوفي بطل الأغنية الشعبية

بكرى: حفتر غادر موسكو بعد إدراك الخديعة التركية

شروط حصول الإخوة على معاش المتوفى فى قانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

برشلونة يقدم مدربه الجديد كيكي سيتين في مؤتمر صحفي..اليوم

عشان تسمع كلمة بابا.. 8 أطعمة تعزز القدرة الجنسية وتزيد فرص الإنجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

معركة التغريدات.. شاهد ترامب يثير الجدل على تويتر بصورتين

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين