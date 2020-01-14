تعليم الإسكندرية تستقبل وفدا صينيًّا لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.. صور

استقبل يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدا صينيًّـا برئاسة لي شين Li Xin من كبار مسئولي التعليم بمدينة شنغهاي بالصين، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأكد "الديب"، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتعليم واهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم المصري فيما يخص مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، وكذلك تطوير المرحلة الثانوية من نظام الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية، والنهوض بمستوى تفكير الطلاب والبعد عن التلقين والحفظ.



وأشار إلى وجود اللغة الصينية كلغة ثانية لبعض طلاب الثانوية العامة وسيتم بحث سبل التعاون مع معهد كونفوشيوس بالإسكندرية، لتدريب بعض المعلمين على اللغة الصينية.



وتحدث "الديب"، عن السلم التعليمي المصري ونوعيات التعليم العام والفني واستحداث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فكرة المدارس التكنولوجية ليخطو بالتعليم الفني بقفزات نوعية نحو المزيد من التطوير والإصلاح.



من جانبه تحدث "لي شين"، عن عراقة الشعبين المصري والصيني و اهتمام الصين بالتعليم في خطتها 2020 - 2035، مشيرا إلى أنه دائما ما تحصل شنغهاي على المراكز المتقدمة بين مدن الصين، والتركيز الشديد على مرحلة رياض الأطفال بوجود 1500 مدرسة من أصل 3400 مدرسة لجميع مراحل التعليم بالمدينة.