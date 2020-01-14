"المصريين": الإقبال على "كلنا واحد" يُكلل جهود الداخلية للمساهمة في خفض الأسعار

وجه محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، بالشكر لوزارة الداخلية، على جهودها المبذولة في إطار مبادرة "كلنا واحد"، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، مؤكدًا أهميتها في التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، مُحققة بذلك الهدف الأساسي للمبادرة التي تم إطلاقها منذ أشهر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال "مجدي"، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، إن مبادرة "كلنا واحد" تضم بُعدًا واضحًا وهو المحور الاجتماعي للعمل الأمني، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة يتمثل في التفاعل مع الجمهور وتقديم كافة التسهيلات لهم؛ مراعاة لظروفهم المعيشية.



وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن مبادرة "كلنا واحد" تضم عددًا من المحاور، وتستهدف توفير مستلزمات مدرسية والاتفاق مع التجار على خفض الأسعار والتنسيق معهم، موضحًا أن هذا التفاعل يُبرز مفهوم الاحتواء بين الدولة والجمهور لأي أزمات أو معوقات تواجه المواطن المصري بصفة عامة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تركت أثرًا إيجابيًا بعيد المدى وخففت العبء عن كاهل المواطنين والبسطاء ومحدودي الدخل.



وأوضح أن مبادرة "كلنا واحد" بحميع مراحلها لاقت إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة مقارنة بأسعار السوق، كما أعربوا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يُعد أكبر دليل على نجاح هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية والتي تتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف المعاناة عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تؤكد أن محدودي الدخل في عين وعقل القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي وتشغل باله دائمًا.



وأشاد بالإقبال الكثيف على مبادرة "كلنا واحد"، مؤكدًا أن هذا الإقبال يُكلل الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية توالت جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات الأمنية التي تقدمها لهم بصورة مُيسرة، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بكل المجهودات لتوصيل المصريين إلى بر الأمان وعلاج المرضى وتشغيل الشباب وتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا على محدودي الدخل والفقراء من جشع التجار، موضحًا أنه على صعيد آخر أبرزت تلك المبادرات ما تملكه أجهزة الشرطة من إمكانات خدمية، حيث تمثل ذلك في إقامة مجمعات لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار التكلفة، ويأتى ذلك تخفيفا على المواطنين تفعيلا لمبادرة "كلنا واحد"، والتى تهدف بالإجراءات الفاعلة إلى مواجهة المغالاة في الأسعار وعمليات استغلال المواطنين.



وطالب كافة الوزارات، ومؤسسات الدولة أن تنهج نهج وزارة الداخلية، وتنظيم مبادرات مُماثلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.



وتستعد وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة الحادية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من غد الأربعاء ولمدة خمسة عشر يومًا بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والبسطاء.



ونسقت وزارة الداخلية مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الحادية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.