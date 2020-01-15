فيديو جراف.. أسعار فورد 2020 بعد التخفيض بالتفاصيل

أعلنت شركة فورد عن تخفيض جديد على أسعار موديلاتها في مصر موديل 2020 وفي ضوء ذلك انخفض سعر موديلات فورد ايكو سبورت لأول فئة من 299.900 الي 269.900 ألف جنيه بخصم 30 ألف جنيه .



أما الفئة الثانية من 319.900 ألف إلي 289.900 ألف جنيه والفئة الثالثة من 349.900 ألف الي 319.900 ألف جنيه والفئة الرابعة ford ecospor من 389.900 الي 359.900 ألف جنيه.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من الاسعار.