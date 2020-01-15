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توك شو

القومي لثقافة الطفل يكشف مفاجأة بشأن قصص عرضتها نائبة بالبرلمان.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:25 ص
القصص المنشورة
القصص المنشورة
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن مجموعة الصور والكتب التي أرسلتها بعض الأمهات إلى إحدى النائبات بمجلس النواب، وقاموا بالنزول إلى الشارع وشرائها من الباعة المتجولين لا ترجع إلى أى دار نشر مصرية.

وأضاف "محمد عبد الحافظ" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"حضرة المواطن"المذاع علي قناه"الحدث اليوم"، أن هناك قصة من القصص تنتمى إلى إحدى دور النشر الخاصة الموجودة في تونس، كما أن دور النشر المصرية لديها لجان تقوم بمراجعة القصص وتمحيصها من الناحية التربوية والفنية قبل عرضها في الأسواق.

وأوضح "محمد عبد الحافظ" أن وزارة الثقافة المصرية والمؤسسات التابعة لها ليس لها أى علاقة بهذه الكتب ولكنها تعود إلى دار نشر عربية غير مصرية.

وتابع "محمد عبد الحافظ" أن الهيئة العامة للكتاب تقوم بنشر القصص والكتب التي تحتوي على معلومات قيمة نبيعها بأسعار منخفضة حتى نعمل على توعية وتثقيف الأشخاص.

واستكمل "محمد عبد الحافظ ": اننا مسؤولين عن كل ما يطبع في المطابع الخاصة بنا وعن ما ينشر تبع ادوار النشر الخاصة بنا.
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