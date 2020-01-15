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فن

يا رب عامل حبيبنا بلطفك.. أحلام تدعو لـ السلطان قابوس عبر تويتر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:54 ص
احلام
احلام
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة الاماراتية أحلام، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" تدعو من خلالها للسلطان قابوس الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وغرّدت أحلام: "اللهم ان والدنا وحبيبنا السلطان قابوس في كنفك.. اللهم عامله بما انت اهله.. واغفر له يا رب.. واجعله ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. واجعل هذه الأيام خير أيامه ⁧‫#ادعوا‬⁩ ل فقيد الأمة ⁧‫#السلطان_قابوس‬⁩ وامسح على قلوب ابنائه الأوفياء.. أهلنا.. أهل عمان الطيبين⁧‫".

وأجريت مراسم رسمية لجنازة الراحل السلطان قابوس بن سعيد، السبت، في العاصمة العمانية مسقط، حيث سار الموكب من بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر؛ ليصلى على السلطان الراحل بحضور خليفته، السلطان هيثم بن طارق، قبل إجراء مراسم الدفن في مقابر العائلة المالكة بولاية بوشر.

وأمَّ الصلاة على الراحل السلطان قابوس، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام السلطنة، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وعدد من القادة والضباط العسكريين، وجمع غفير من المواطنين.
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