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ثقافة

قصور الثقافة تشارك بـ 8 أفلام رسوم متحركة في الدورة الثانية للملتقى المصري للتحريك

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:45 م
الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض
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أ ش أ
تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة مرفت واصف التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي بـ ٨ عروض أفلام رسوم متحركة في الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية بسينما الحضارة بدار الأوبرا وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يناير الجاري.

والعروض المشاركة هي :"الفأر الملك"، "الموز المفاجئ"،"حكم قرقوش"، "خروج"، "سحر الكتاب"،"صف تاني"،"عمو جمال الزبال" و"لون واحد"،وتتضمن الفعاليات التي تبدأ في الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا "السلام الجمهوري" وكلمة الدكتورة حنان سمير رئيس الملتقى، وكلمة الدكتورة نيفين كساب منسق الملتقى، يعقب ذلك تقديم عروض لأفلام رسوم متحركة من الإدارة العامة للثقافة السينمائية بقصور الثقافة،إلى جانب تقديم أفلام المخرجين المصريين ثم يتحدث الدكتور المخرج مصطفى الفرماوي عن صناعة الرسوم المتحركة ويشرف على الملتقى المخرج سامح الشرقاوي.

أما الفترة الثانية فتبدأ الساعة الخامسة مساء يتحدث فيها المخرج الشاب أحمد حسن عن تجربة إخراج الرسوم المتحركة، يلي ذلك حفل التكريم بتقديم عرض فيلم صغير عن كل فنان من الذين يتم تكريمهم وهم أول دفعة للرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما من بينهم د. سهام عبد المنعم، د. إبراهيم زكي والفنان طارق رشاد والمخرج الكبير د. علي سعد مهيب والكاتب الفنان أحمد كامل وذلك بتسليمهم دروع الملتقى.
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