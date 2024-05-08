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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

10 وصفات طبيعية لزيادة حجم الحواجب وإبراز جمالها

وصفات طبيعية لزيادة
وصفات طبيعية لزيادة حجم الحواجب وإبراز جمالها

يبرز شكل الحواجب وكثافتها جمال المرأة وشبابها أيضا، فإذا كنت تحلمين بحواجب كثيفة إليك عشر وصفات طبيعية لزيادة حجم الحواجب وإبراز جمالها بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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وصفات طبيعية لزيادة حجم الحواجب وإبراز جمالها

زيت الزيتون: ضعي قليلًا من زيت الزيتون على أطراف الأصابع وقومي بتدليك الحواجب به بلطف لمدة 5 دقائق يوميًا. يساعد زيت الزيتون على تغذية الشعر وتعزيز نموه.


زيت جوز الهند: قومي بتدليك الحواجب بزيت جوز الهند الدافئ لمدة 10 دقائق يوميًا. يساعد زيت جوز الهند على ترطيب وتقوية الشعر.


زيت الخروع: ضعي قطرات قليلة من زيت الخروع على حواجبك باستخدام فرشاة نظيفة للرموش أو قطعة قطنية. اتركيه طوال الليل ثم اغسليه في الصباح. يعتبر زيت الخروع مفيدًا في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.


الألوة فيرا: قومي بفتح جزء من ورقة الألوة فيرا واستخرجي الجل الموجود بداخلها. ضعي الجل على حواجبك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء. يحتوي الألوة فيرا على مركبات تغذي الشعر وتعزز نموه.


البيض: افصلي البياض عن الصفار واخفقيه جيدًا. ضعي البياض على حواجبك باستخدام قطعة قطنية واتركيه ليجف. ثم قومي بغسله بالماء الفاتر. يساعد البيض في تقوية الشعر وتعزيز نموه.


زيت اللوز: ضعي قليلًا من زيت اللوز على حواجبك وقومي بتدليكه بلطف. يحتوي زيت اللوز على فيتامين E ودهون صحية تساعد على تعزيز صحة الشعر وتغذيته.


عصير البصل: قومي بعصر بصلة واستخرجي عصيرها. ضعي العصير على حواجبك باستخدام قطعة قطنية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. يحتوي البصل على السيلينيوم والكبريت والمضادات الحيوية الطبيعية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر.


زيت اللفت: قومي بوضع قليل من زيت اللفت على حواجبك وقومي بتدليكه بلطف لمدة 5 دقائق. يعتبر زيت اللفت مفيدًا في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.


زيت جوز العنب: ضعي قليلًا من زيت جوز العنب على حواجبك وقومي بتدليكها بلطف لمدة 5 دقائق قبل النوم. يحتوي زيت جوز العنب على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه.


تغذية صحية: تأكدي من تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر مثل فيتامينات A وC وE والبيوتين. تضمني تناول الخضروات الورقية الداكنة، والفواكه، والبيض، والأسماك، والمكسرات والبذور.


تذكري أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر وتحتاج إلى الصبر والاستمرار. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تلاحظي تحسنًا في حجم وكثافة الحواجب.

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