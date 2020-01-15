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برلمان

النائب علاء عابد:قاعدة «برنيس» رسالة للعالم بأن الجيش المصري قادر على حماية أراضيه

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:37 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، افتتاح الرئيس السيسي اليوم لقاعدة برنيس العسكرية والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط، وبقطاع البحر الأحمر ، والأولى من نوعها علي الأراضي المصرية.، رساله للعالم أن الجيش المصري قادر على حماية أراضية برا وبحرا وجوا وأن الأمن القومى المصري خط أحمر.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان فى بيان صحفى له، أن إفتتاح قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر رساله لكل من تسول له نفسة بمجرد التفكير فى العبث بمقدرات الوطن ، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حريص على تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة ، لإدراكة مدي خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد.

وأكد علاء عابد ، أن قاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر، إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة ومستعدة لكافة المهام التى تسند لها ، وأيضا تحمي الإستثمارات والمنشأت بالبحر الأحمر وحدونا الشرقية، وهذا يؤكد شعار القوات المسلحة يد تبنى ويد تحمل السلاح.

ويذكر أن تعد قاعدة برنيس العسكرية، أحد أضخم القواعد العسكرية فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتى مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات التى تواجه البلاد.
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