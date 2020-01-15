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رياضة

أجمل ناس .. عمرو الجنايني: تعاهدنا على رفع منتج الكرة المصرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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نور عادل - يسري غازي
أشاد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعاون المثمر مع مجلس ابوظبي الرياضي وذلك في اطار تنظيم مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، واصفًا اياهام بـ "اجمل ناس تتعامل معاهم".

وقال عمرو الجنايني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة السوبر اليوم ان إدارة الاتحاد تعاهدت منذ اليوم الأول على ان تؤدي كل الالتزامات الملقاة على عاتقها كما ينبغي بهدف رفع منتج الكرة المصرية والمسابقات المصرية.

واضاف:" ملف السوبر المصري كان تحت ادارة محمد فضل وقام بمفاوضات سهلة مع اخواتنا في الامارات" مشددًا على ان لم يكن هناك اي تعثر بين الطرفين وكان الجميع متفق على هدف واحد.

واشار:" هدفنا هو ان المباراة تكون مشرفة للكرة المصرية والإمارات".

واتم:" شعب مصر وشعب الإمارات، هم شعب واحد".

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 18/2019 والمحدد له 20 فبراير المقبل بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب اقامة المباراة.

قام بتوقيع العقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس أبو ظبي الرياضي ممثلا في عارف العواني أمين عام المجلس وسهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بالمجلس.

كما حضر مراسم التوقيع شركة برزينتيشن الراعية لحقوق المباراة إضافة إلى مندوبي الفريقين طرفي المباراة.
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