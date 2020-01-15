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رياضة

الدوري المصري.. تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:34 م
تشكيل الجونة لمواجهة
تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك
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عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلًا من:

محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:
هيثم محمد، محمود الجزار، سيرج أكا، والتر بواليا، آلان تشيامابادي، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب.
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