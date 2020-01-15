AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

والدي يعمل في البنوك مراقبا للائتمان.. ما حكم عمله؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:13 م
والدي يعمل في البنوك
والدي يعمل في البنوك مراقبًا للائتمان ما حكم عمله
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " والدي يعمل موظفًا بأحد البنوك المصرية مراقِبًا للائتمان. فهل هذا العمل حرامٌ أم حلالٌ شرعًا؟ علمًا بأن أبي رجلٌ يخاف الله عزَّ وجلَّ، ولا يَقبل رشوةً مِن أحد.

قالت الدار في فتوى لها ، إنه لا حرج على والدك شرعًا في عمله هذا؛ لأن أمر البنوك مختلف فيه بين العلماء المعاصرين، وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته، مع اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا، ومن ابتلي بشيء من المختلَف فيه فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟".

وقال "ورداني" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او إثم على الموظف في هذا البنك.
Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

يحمي من السمنة والشيخوخة الأبرز.. فوائد البن الأخضر

من البراءة للملابس الجريئة .. 10 صور تكشف التحول في إطلالات منى هلا

يثير الجدل من جديد.. أحمد بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد

الترجي يفوز على النجم الساحلي ويعزز صدارته لـ الدوري التونسي

مذيع بـ BBC ينزف دمًا من وجهه خلال بثه المباشر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام