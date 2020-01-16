الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار بشأن نقل مباراة الأهلى والسودان المقرر إقامتها فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكشف مصدر مطلع داخل الكاف، عن أنه لا صحة إلى ما يتم تداوله بشأن نقل مباراة الهلال السودانى والأهلي خارج السودان حتى هذه اللحظات.





وأضاف أن المباراة حتى الآن ستقام بين الفريقين بشكل طبيعى فى السودان 1 فبراير المقبل وفقًا لما هو معلن حتى الآن، مشيرًا إلى أن فى حال وجود أى تعديل فى مكان إقامة المباراة سيتم إخطار الناديين بشكل رسمى.





وكانت عدة تقارير، أشارت إلى إمكانية نقل مباراة الأهلى والهلال السودانى خارج السودان نتيجة الأحداث المثيرة التى تشهدها السودان فى الوقت الحالى.





ويستعد الأهلى الآن لمواجهة النجم الساحلى 26 يناير الجارى فى إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ويحتاج الأهلى إلى الفوز فى مباراة النجم والتعادل مع الهلال لحسم تأهله بشكل رسمي.