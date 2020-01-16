جمال بلماضي: هدفنا التتويج بـ كأس العالم 2022

أكد جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن هدف محاربو الصحراء هو التتويج ببطولة كأس العالم 2022، حال التأهل إلى البطولة.



وقال جمال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "علينا أولا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الأمور لن تكون سهلة، لكن عدم الصعود سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا.



وأضاف جمال بلماضي: "لن نشارك من أجل المشاركة فقط، سيكون هدفنا التتويج بكأس العالم، حال التأهل، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وأن نؤمن بتحقيق المستحيل".



يذكر أن جمال بالماضي، قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، في شهر يوليو الماضي بعد الفوز على السنغال في بهدف دون رد، في النهائية.