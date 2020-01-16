AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال بلماضي: هدفنا التتويج بـ كأس العالم 2022

الخميس 16/يناير/2020 - 02:04 م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
Advertisements
محمد السعيد
أكد جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن هدف محاربو الصحراء هو التتويج ببطولة كأس العالم 2022، حال التأهل إلى البطولة.

وقال جمال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "علينا أولا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الأمور لن تكون سهلة، لكن عدم الصعود سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا.

وأضاف جمال بلماضي: "لن نشارك من أجل المشاركة فقط، سيكون هدفنا التتويج بكأس العالم، حال التأهل، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وأن نؤمن بتحقيق المستحيل".

يذكر أن جمال بالماضي، قاد منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، في شهر يوليو الماضي بعد الفوز على السنغال في بهدف دون رد، في النهائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلماضي يستبعد رياض محرز من قائمة الجزائر لمواجهة بتسوانا.. تفاصيل

جروس ينافس بلماضي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل أفريقيا

جروس ينافس بلماضي وسيسيه بالقائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

مفاجأة.. كأس الأمم الإفريقية في فرنسا لهذا السبب

تكريم جمال بلماضي في فرنسا | ومدرب الخضر يحضر رفقة كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته مرات كثيرة؟ الإفتاء تجيب

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

القضاء اللبنانى يحسم الجدل حول فيديوهات قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

انتقام وأخذ بالثأر ينتظر أردوغان وجيشه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدانتيل المكشوف.. إنجى المقدم بإطلالة جديدة.. شاهد

رفعوا صور السيسي وبن زايد.. مشايخ وعواقل سيناء يشهدون مهرجان الهجن الدولي

الصقور السعودية تزين سماء الكويت بمعرض الطيران 2020