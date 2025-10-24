قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة كفر الشيخ تشارك في المعسكر التدريبي بمعهد إعداد القادة بالقاهرة

محمود زيدان

شارك وفد جامعة كفر الشيخ في المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة (طلاب من أجل مصر)، بمعهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر وذلك في إطار البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور اسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ؛ وتنسيق وإشراف الدكتور طارق عطية عبد الرحمن المنسق الفني لبرنامج مودة بجامعة كفر الشيخ. 

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن مشاركة الجامعة في هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم التماسك الأسري والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتفعيلاً لقرارات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالجامعات. 

ويركز برنامج المعسكر  على مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى بناء وعي شامل لدى الطلاب، وان المعسكر التدريبي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلم تحت إشراف رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالجامعات.

وأشار الدكتور طارق عبدالرحمن، إلى أن المعسكر التدريبي يتضمن التعريف ببرنامج مودة، والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية، والأبعاد الدينية والطبية فى العلاقات الأسرية، وتنمية مهارات الطلاب في التخطيط للمبادرات الطلابية داخل الجامعات، والتدريب على مهارات الحشد والتأييد، وصياغة رسائل التوعية والتواصل الفعالة. 

كما يتضمن البرنامج اعداد نموذج مبادرة طلابية قابلة للتنفيذ داخل كل جامعة، تستهدف رفع الوعي بقضايا الأسرة وتشجيع أكبر عدد من الطلاب على الاستفادة من خدمات المنصة الرقمية للبرنامج.

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء

