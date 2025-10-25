انطلاق مبادرة "ابنك مستقبل وطن" بمركز شباب الشعراء في دمياط

انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بمركز شباب الشعراء

واستهلت الفعاليات بعدد من الندوات التوعوية حول المسئولية و التربية ،الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا ، المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرلهاش انت اقوي من المخدرات

علاوة على ذلك شاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة،

كما جاءت المبادرة لتهدف إلي تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصياتهم على أسس سليمة، مع ترسيخ قيم احترام خصوصية الآخرين، وتزويد الآبناء بالمعارف الدينية والأخلاقية السليمة و تحمل المسئولية وذلك فى إطار اهتمام المحافظة البالغ بالثقافة و الوعي المجتمعي والتربية علي القيم والاخلاق الحميدة لمواجهة الافكار المغلوطة والممارسات الخاطئة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة سمير عتريس عبد الله رئيس مركز ومدينة دمياط ، وبمشاركة مديريات الازهر والصحة ، والتربية والتعليم