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فن

الاستسلام ليس خيارا.. هاجر أحمد تتألق في إطلالة بسيطة

الخميس 16/يناير/2020 - 03:38 م
هاجر أحمد
هاجر أحمد
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة أنيقة وهي ترتدي تيشيرت أسود، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها، وعلقت قائلة "الاستسلام ليس خيارا".

ويعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.
الاستسلام ليس خيارا.. هاجر أحمد تتألق في إطلالة بسيطة
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