تامر أمين يهاجم الزمالك بسبب شيكابالا.. ويواسي أفشة |فيديو

وجّه الإعلامي تامر أمين، رسالة للاعب الدولي محمد مجدي افشة، خاصة بعد أزمته الأخيرة داخل القلعة الحمراء في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أفشة لاعب كرة قدم كبير وله مكانة طيبة بين جماهير الكرة المصرية.

وأضاف تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن اللي يصبر ينول يا افشة، وانت لاعب كرة من طراز عالي وننتظر منك المزيد الفترة المقبلة وهتيجي هتيجي لا تقلق.

فيما عبر تامر أمين، عن استغربه من أزمة اللاعب الدولي في نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، قائلا :"شيكابالا لعيب كبير بس ماينفعش ابني عليه مباراة كاملة".

