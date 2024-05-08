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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوبين دقيق .. طريقة عمل القراقيش

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم وصفات اقتصادية في منزلك نقدم لكي طريقة  عمل القراقيش:

المقادير 
3 اكواب دقيق
رشة ملح
2 ملعقة يا نسون وملعقة شمر وملعقتين سمسم
كوب زيت نباتى
كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة سكر
الطريقة
يتم اذابة السكر مع الخميرة فى ربع كوب ماء دافىء وتترك 10 دقائق
فى اناء او فى الميكسر يتم اضافة الدقيق والملح والزيت والشمر والسمسم والينسون ويقلب جيدا حتى يتشرب الدقيق الزيت كله
ثم يضاف باقى كمية كوب الماء ونضيف الخميرة المذوبة بالماء ونعجن كويس اوى وتترك لتختمر ساعة فى مكان دافئ.


تقسم الى قطع او دوائر وتفرد بالفرادة وتقطع اصابع 
ترص فى صوانى وتترك لتختمر حتى ترتفع من ساعة الى ساعتين
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ويخبز القراقيش فى الرف الاوسط لمدة من 20 دقيقة الى نصف ساعة حسب الفرن. 
 

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