تيار استقلال الفلسطيني: مصر ليست مجرد وسيط بل شريك لنا

شنّ الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار استقلال الفلسطيني، هجومًا حادًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني ومدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور محمد أبو سمرة، في لقاء لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو لا يريد التوصل إلى حل بل يريد استمرار الحـ ـرب، متابعًا أن الكيان الصهيوني يعمل المراوغة.

وتابع الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار استقلال الفلسطيني، أنه كفلسطينين لا نرى مصر مجرد وسيط بل شريك في الـ.ـدم فيما يخص القضية الفلسطينية.

