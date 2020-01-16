مقررة كفر الشيخ: المرأة أمن قومي ودورها مهم في التنمية

أكدت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، على تضافر جميع الجهود من أجل الاهتمام بصحة المرأة، مشيدة بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة و "صحة المرأة المصرية" للاطمئنان على حالتهم الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت الطنباري، لـ"صدى البلد"، إن صحة المرأة المصرية أمن قومي لمصر لتؤدي دورها في التنمية المستدامة وفي الأسرة والمجتمع، لافتة إلى التنسيق بين فرع المجلس القومي للمرأة مع مديرية الصحة للتوعية وحشد السيدات والفتيات فوق 18 عامًا للكشف خلال هذه المبادرة الناجحة والمتميزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وتابعت، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع المجلس قام بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم يوم للكشف المبكر على السيدات للاطمئنان علي صحتهن من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مضيفة " ونتمنى كل الخير والصحة والرفاهية لسيدات مصر.. ونناشدهن بالمشاركة في هذه المبادرة الرئاسية المجانية للاطمئنان على صحتهن".

