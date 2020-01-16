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محافظ جنوب سيناء: انطلاق مهرجان الهجن الدولي حقق حلم أبناء القبائل العربية.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن افتتاح مهرجان الهجن الدولي بشرم الشيخ يؤكد ان تراث الأمم ورصيدها الحضاري والثقافي جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية الأصيلة.

واضاف محافظ جنوب سيناء خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات افتتاح مهرجان الهجن الدولي بشرم الشيخ أن هذا التراث صنعه أهلنا من البدو وبدعم كبير من القيادة السياسية، ويساهم في نقلنا من المحلية إلى العالمية.

وتابع محافظ جنوب سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لتنفيذ هذا الصرح العظيم منذ عام لتحقيق حلم الملايين من أبناء القبائل العربية بمصر والعالم العربي.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذا الحدث سيكون احد أهم عوامل الجذب السياحي ليس لجنوب سيناء أو شرم الشيخ فقط وإنما للدولة المصرية، مؤكدا ان الدعم الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد أل نهيان ولي عهد أبو ظبي كان له التأثير الكبير والفعال في إنجاح وتوسع هذا الحدث.

وقال محافظ جنوب سيناء: لقد اثبتت الأيام والتجارب أن الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي لا يقف عند حدود معينة وإنما يمتد ويرسخ ويعمق الأمن القومي المصري.
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