خالد الجندي عن قاعدة برنيس: أعداء الوطن حالتهم «مطينة» .. فيديو

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورات قادر 2020 بمثابة عيد للمصريين.



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المناورة البحرية والجوية والبرية التي شهدناها أمس في أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي قاعدة برنيس، شيء يدعو للفخر.



تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «مش عارف أعداء مصر بيقولوا إيه، حالتهم النفسية مطينة، لأنهم شاهدوا القوة الحقيقية لمصر».



وأشار إلى أن القصد من إظهار السلاح هو منع العدو من الاعتداء عليك، وإظهار القوة أمر من الأمور التي تتجنب بها استخدام القوة، وذلك لإجبار عدوك وإقناعه أن يحترم نفسه.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح قاعدة برنيس العسكرية بحضور عدد من أصحاب السمو والجلالة والفخامة من ضيوف مصر وعدد من وزراء الدفاع للدول الشقيقة والصديقة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وتعتبر قاعدة برنيس إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى بناء قواعد عسكرية، تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أى مهام توكل إليها بنجاح.



وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.



وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان ، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا بطول 1200 متر وعمق 17 مترًا ويشمل مبانى إدارية وخدمية ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر ، وأرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر ، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى ومحطة لتحلية مياة البحر بطاقة 3400 م3 / يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية.



ويتمثل الهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية فى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية فى نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.