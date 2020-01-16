وزيرة الثقافة ناعية ماجدة الصباحى: الإبداع السينمائى فقد نجمة ذهبية





واشارت ان الراحلة مثلت ايقونة سينمائية جسدت بنجاح جوانب من حياة بنات جيلها كما عبرت عن قضاياهن واحلامهن بصورة صادقة.



يشار ان الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة ، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.





دخلت ماجدة مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام حيث قدمت جميلة وهجرة الرسول.





مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.





حصلت الفنانة الراحلة ماجدة على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد ، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع ابنتها من زوجها الفنان الراحل ايهاب نافع.

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة ماجدة الصباحى التى غيبها الموت اليوم الخميس 16 يناير عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وقالت "عبد الدايم" ان ساحة الابداع السينمائى فقدت نجمة ذهبية قدمت اعمالا خالدة ستظل الامة تتذكرها كما وثقت لاحداث وشخصيات هامة غيرت وجه التاريخ منها انتصارات اكتوبر والمناضلة جميلة بوحريد.