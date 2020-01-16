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طالبة بمدرسة إيجيبت جولد: التحقت بمدارس المشغولات الذهبية رغم حصولي على مجموع كبير في الثانوية العامة

الخميس 16/يناير/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت بسنت أحمد طالبة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، إنها تحب العمل في صناعة الذهب والمشغولات الذهبية وتصميمها.

وأضافت بسنت أحمد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "العمل في تصميمي المشغولات الذهبية والحلي أفضل لمستقبلي رغم أنني حصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة".

وتابعت بسنت أحمد: "علمت بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من وسائل الإعلام وقدمت على الفور للالتحاق بالمدرسة".

وأكملت بسنت أحمد: "ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية مختلفة وفكرة جديدة وكنت أرغب في أن أكون من أوائل الطلاب الذين يتخرجون من المدرسة، وتعلمت خطوات كثيرة في صناعة الذهب وتصميم المشغولات الذهبية".
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