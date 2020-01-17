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رياضة

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:30 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وضعت الفريق في فخ قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، يوم 26 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وقال القيعي خلال تصريحات لقناة الأهلي في برنامج "ملك وكتابة": "رئيس لجنة المسابقات حسام الزناتي، وضع فخا للأهلي عندما قام بتقديم لقاء إنبي يوم 22 بدلًا من يوم 27 ونفس ذات الأمر فعله اتحاد الكرة قبل لقاء صن داونز العام الماضي".

وتابع: "أنا لا أعرف لماذا يحدث ذلك، هل هذه هي المساعدة التي يقدمها اتحاد الكرة قبل المواجهة المصرية أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا ، هناك علامات استفهام كثيرة، بالتأكيد لجنة المسابقات ستخرج مبررات كثيرة لما فعلته في تغيير المواعيد".

يذكر أن لجنة المسابقات أعلنت اليوم، عن تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي إلي يوم 22 من شهر يناير، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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