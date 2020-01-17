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أخبار العالم

حفتر يصل أثينا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني قبيل مؤتمر برلين

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:21 ص
قائد الجيش الوطني
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
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أ ش أ
وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين يوم الأحد المقبل .

وأوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء أمس /الخميس/ أن حفتر سيجري غدا الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس دندياس.

هذا، ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.
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