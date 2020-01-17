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توك شو

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادى فى السودان.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:28 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

بوابة أخبار اليوم

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادى فى السودان.

المصري اليوم

مصر و إثيوبيا و السودان تتفق على 6 نقاط حول " سد النهضة" .

بوابة الأهرام

فرنسا و أمريكا يطلبان الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط.

صدى البلد

هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونيًا لوكالة الأناضول فى مصر.
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