السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادى فى السودان.. يتصدر نشرة صباح البلد

بوابة أخبار اليوم



السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادى فى السودان.



المصري اليوم



مصر و إثيوبيا و السودان تتفق على 6 نقاط حول " سد النهضة" .



بوابة الأهرام



فرنسا و أمريكا يطلبان الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط.



صدى البلد



هيئة الاستعلامات: لا وجود قانونيًا لوكالة الأناضول فى مصر.



استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.