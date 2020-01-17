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رياضة

الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور لمباراة المقاولون

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية حسام عاشور، كابتن الفريق، بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن مباراة طنطا الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على الحديث مع كابتن الفريق؛ للتعرف على حالته والتأكد من جاهزيته للمرحلة المقبلة .

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عاشور، جاهزيته من خلال مشاركته في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد الإصابة الخفيفة التي أبعدته عن التواجد في مباراة طنطا التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد، وتربعه على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 11 مباراة.

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