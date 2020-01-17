بين آمال حل الأزمة ومخاوف استغلالها.. ماذا يحمل مؤتمر برلين لـ ليبيا وشعبها؟

يترقب كثيرون –خاصة في منطقة الشرق الأوسط- ما ستسفر عنه اجتماعات

، المقرر انعقاده الأحد المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يهدف للدفع من أجل تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام الليبية، لإنهاء

التي تلقي بظلالها على توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.