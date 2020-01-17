إندونيسيا: سوفت بنك تعرض استثمار 40 مليار دولار في عاصمتها الجديدة

قال وزير إندونيسي يوم الجمعة إن سوفت بنك عرضت استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في عاصمة جديدة تعتزم إندونيسيا إنشاءها في جزيرة بورنيو، بيد أن مجموعة التكنولوجيا اليابانية الكبيرة قالت إنه لم يجر اقتراح رقم بعد.



وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في أغسطس خططا لنقل العاصمة الإدارية إلى إقليم كاليمانتان في بورنيو لإزاحة ”عبء ثقيل“ عن جاكرتا ناجم عن الازدحام والتلوث.



وحددت إندونيسيا في وقت سابق تكلفة نقل العاصمة بواقع 33 مليار دولار، لكن لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار قال إن سوفت بنك عرضت ما يصل إلى 40 مليار دولار.



وقال للصحفيين ”لذا سنتفاوض بشأن هيكل (الاستثمار). قد يبلغ 30-40 مليار دولار“.