بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين بسوريا ولبنان ومصر والأراضي المقدسة اليوم بالمقر البابوى بالعباسية.



رافق بطريرك الروم الكاثوليك خلال الزيارة نيافة المطران چورچ بكر مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر والآباء سكرتارية غبطة البطريرك، الذين جاءوا لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.



وعبر الضيوف عن مدي حبهم وفخرهم بقداسة البابا تواضروس الثاني وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



رحب البابا تواضروس الثاني بالحضور وشكرهم علي التهنئة التي تعبر عن المحبة الأخوية بين الكنيستين، فمثل هذه الزيارات المفرحة تزيد من تآلف القلوب. كما تمني لهم عامًا جديدًا مباركًا.



حضر اللقاء القس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.