AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين بسوريا ولبنان ومصر والأراضي المقدسة اليوم بالمقر البابوى بالعباسية.

رافق بطريرك الروم الكاثوليك خلال الزيارة نيافة المطران چورچ بكر مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر والآباء سكرتارية غبطة البطريرك، الذين جاءوا لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وعبر الضيوف عن مدي حبهم وفخرهم بقداسة البابا تواضروس الثاني وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

رحب البابا تواضروس الثاني بالحضور وشكرهم علي التهنئة التي تعبر عن المحبة الأخوية بين الكنيستين، فمثل هذه الزيارات المفرحة تزيد من تآلف القلوب. كما تمني لهم عامًا جديدًا مباركًا.

حضر اللقاء القس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور
بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور
بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور
بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا يزور البابا تواضروس بالمقر البابوى..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من بطاركة الكنيسة الكاثوليكية بالشرق الأوسط

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد 25 ديسمبر بالحمزاوي

بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الميلاد بالمقر البطريركي الأربعاء

ننشر خريطة احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد.. الاحتفالات تبدأ غدا بكاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر والكنيسة الأسقفية بالزمالك والكنيسة الأرثوذكسية تصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

ترشيحاتنا

بشكل نهائي .. مهاجم الزمالك يحسم قرار الرحيل عن الفريق

حادث طبيبات المنيا.. الآلاف يشيعون جثمان الدكتورة رانيا محرم

الظهور الأول للدبابة السنغالية في مران الأهلي.. شاهد

نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

في ذكرى وفاة سيدة الشاشة.. فنان شهير اعتنق الإسلام كي يتزوجها

الجيش التونسي: طائرات بدون طيار تحلق في ليبيا قرب الحدود مع تونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور

وزير الرياضة يؤازر منتخب السيدات أمام المغرب في التصفيات .. صور

حيلة ذكية.. ضعي فنجان قهوة في الثلاجة واكتشفي ما يحدث