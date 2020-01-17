لأول مرة.. عملية قلب مفتوح بدون شق الصدر بمستشفى نصر بورسعيد

نجح فريق جراحة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، في إجراء أول جراحة قلب مفتوح بدون شق الصدر في المحافظة.



كان الفريق الطبي نجح في إجراء جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام "الميترالي"، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات دون شق عظمة القص بالصدر، واستخدام طريقة التدخل المحدود عن طريق فتحة 8 سنتيمترات، أسفل الثدي للمريضة "م.ا.م"، 35 عامًا، والتي كانت تعاني من حمى روماتيزمية بالقلب، سببت لها ضيقًا شديدًا بالصمام "الميترالي"، وارتجاعًا شديدًا بالصمام ثلاثي الشرفات.



وهذا النوع من الجراحات يقلل من آلام ومضاعفات ما بعد الجراحة، مما يقلل فترة إقامة المريض بالعناية المركزة بالمستشفى، والعودة للحياة الطبيعية في أقل وقت، إضافة إلى الميزة التجميلية لهذا النوع من الجراحات.