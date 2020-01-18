يعترف الآخرون بعطائك.. 18 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصيحة الأبراج لمواليد 18 يناير.





شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 18 يناير فإن ذلك يعني أن لديك روح قتالية واعتداد بالنفس ورغبة دائمة في تحقيق النجاح.. تسعى لتوسيع مداركك وتحب أن يعترف الآخرون بعطائك، وتظهر صلابة وصبرا.



نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك!، فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.